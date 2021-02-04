رئيس النواب يحيل بيان السياحة والآثار للجان المختصة

جدة - نرمين السيد - وفى تعقيبه على ملاحظات الأعضاء خلال الجلسة العامة، أكد وزير السياحة والآثار أن مصر لم تتأخر إطلاقا فى محاولات استعادة رأس نفرتيتى من الخارج.
وقال الوزير فى تعقيبه على ملاحظات أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان: "مفيش جهة فى العالم مخاطبنهاش علشان نرجع رأس نفرتيتى".
وأوضح وزير السياحة، طريقة خروج رأس نفرتيتى خارج مصر، قائلا: "تم تغطيتها حتى لم يعلم أحد أنها رأس نفرتيتى وخرجت بطريقة غير أمينة".
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