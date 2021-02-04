إنفوجراف.. إجراءات شركة مياه الشرب والصرف لمواجهة الأمطار الغزيرة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، عن عدة إجراءات لمواجهة حالة الطقس السيئ التى تسود البلاد، وخصوصا مع توقعات سقوط أمطار غزيرة.



جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، عن عدة إجراءات لمواجهة حالة الطقس السيئ التى تسود البلاد، وخصوصا مع توقعات سقوط أمطار غزيرة. ورفعت الشركة، درجات الاستعداد القصوى بجميع فروعها التابعة بمختلف المحافظات، تحسبا لسقوط أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول.

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