صور.. واعظات مصر يوضحن لسيدات السودان دور المرأة فى بناء المجتمع

جدة - نرمين السيد - أكدت الواعظة وفاء عبد السلام، أن المرأة هى عماد البناء فى المجتمع، لذا كثرت التشريعات التى تتناول أمور المرأة المختلفة وما كان ذلك إلا لعظم الدور الذى تلعبه فى تأسيس المجتمع والنهوض بالدول.





وأضافت خلال حلقة نقاشية لواعظات وزارة الأوقاف المصرية بالساحة الكباشية بأم درمان، عن دور المرأة فى بناء المجتمع، أن المرأة نصف المجتمع، وهى البنت ريحانة المنزل، وقرة عين أبيها وأمها، وسبب فى دخول أبيها الجنة إن رعاها وأحسن إليها، وهى الزوجة الودود، التى يقع عليها عبء تهيئة السكن لزوجها، وجعل بيتها جنة له ولأبنائها، ومن هذا البيت ينطلق الرجل ليخوض معركة الحياة بنفس قوية، وهى الأم المكرمة التى يقع على عاتقها بناء الأسرة التى هى اللبنة الكبرى فى بناء المجتمع كله، فهى التى تحتضن الصغار، وهى من تربى أبناءها على الاقتداء بالحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم) قولا وفعلا، ظاهرا وباطنا، سلوكا وحالا. ومن جانبها، أوضحت الواعظة مرفت عزت، أن الله مدح الرسول (صلى الله عليه وسلم) بالخلق فقال تعالى: "وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ"، وعندما سئلت السيدة عائشة (رضى الله عنها) عن خلق الرسول (صلى الله عليه وسلم) قالت: "كان خلقه القرآن"، ومعنى ذلك أنه (صلى الله عليه وسلم) كان ملتزمًا بما أمر به القرآن، مبتعدًا عما نهى عنه، فى أقواله وأفعاله ومعاملاته وسلوكه وجميع حياته.

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