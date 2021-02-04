هالة زايد أمام النواب: تطوير جميع الوحدات الصحية خلال 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت زايد، فى بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أنه سيتم تطوير جميع الوحدات الصحية خلال 3 سنوات.

وأشارت الدكتور هالة زايد، إلى أنه سيتم خلال مبادرة حياة كريمة والتى تنفذ خلال العام الأولى فى 51 مركزًا، تطوير المستشفيات المركزية وعدم الاكتفاء بالوحدات الصحية.