هالة زايد أمام النواب: تطوير جميع الوحدات الصحية خلال 3 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت زايد، فى بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الخميس، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أنه سيتم تطوير جميع الوحدات الصحية خلال 3 سنوات.
وأشارت الدكتور هالة زايد، إلى أنه سيتم خلال مبادرة حياة كريمة والتى تنفذ خلال العام الأولى فى 51 مركزًا، تطوير المستشفيات المركزية وعدم الاكتفاء بالوحدات الصحية.
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