هالة زايد: الكشف على 50 مليون مواطن ضمن حملة الأمراض المزمنة

جدة - نرمين السيد - وأكدت زايد خلال إلقاء بيانها أمام مجلس النواب، اليوم، أن مصر لديها قاعدة بيانات من خلال الرقم القومى بأعداد المصابين بالأمراض المزمنة.
وأوضحت أن 3.7 % من الأعداد كانوا مصابين بارتفاع سكر فوق 400 وهم لا يعلمون بحقيقة مرضهم، وكذلك ضغط الدم، مشيرة إلى أن هذه الأمراض المزمنة تمثل عبئا على المواطن وتؤثر على دخل الأسرة، وهذا يؤدى لفقدان الوظيفة والتسريب من التعليم لما تمثله هذه الأمراض من أعباء مادية.
ولفتت وزيرة الصحة، إلى أن فيروس كورونا فى منتهى الخطورة مع وجود الأمراض المزمنة، لأنه يؤدى إلى تدهور الحالة.
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