وزيرة الصحة: المبادرات الرئاسية ساهمت فى تحقيق الرعاية لجميع المواطنين

جدة - نرمين السيد - وأشادت وزيرة الصحة خلال إلقاء بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان، بمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى أطلقها مؤخرا للحفاظ على الصحة العامة وهى مباردات السمنة لطلاب المدارس من الصف الأول الابتدائى إلى السادس الابتدائى.

وأشارت إلى أن المبادرات تنوعت ما بين "مبادرة دعم صحة المرأة، واكتشاف وضعف السمع للاطفال حديثى الولادة، وفحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر للاعتلال الكلوى، ومبادرة دعم الحياة الصحية وتطوير مستشفيات الصدر والحميات" وغيرها من المبادرات.

وأضافت أن هذه المبادرات الرئاسية فى مجال الصحة ساهمت فى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، حيث أصبحت مصر تمتلك نظام صحى قوى يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذى تشهده مصر حاليًا فى جميع المجالات، لافتة إلى أن هذه المبادرات كانت ذات أثر فى تجنب وفيات كثيرة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت أن فيروس كورونا يؤثر بشكل إيجابى على الكبد وغيره من الأجهزة الإنسان، مؤكدا أن أدوية كورونا أيضا لها آثار سلبية على وظائف هذه الأجهزة.

ونوهت بأن مبادرة القضاء على "فيروس سى" نجحت فى الكشف على 70 مليون مواطن، مما جنبا المزيد من الوفيات فى الجائحة، مؤكدة أن مصر نجحت فى صفر إصابات جراء فيروس "سى".

وتابعت إنه تم تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية، حيث وصل معدل الزيارات من قبل المواطنين إلى 102 مليون زيارة، حيث تم القضاء على فيروس سى خلال 7 أشهر، وفحص 70 مليون مواطن ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس "سى" وتقديم العلاج للمرضى بالمجان.

ونوهت بأن التقارير الدولية أبرزت دور مصر فى القضاء على "فيروس سى" وأشادت به، مؤكدة أن مصر أصبحت نموذجا فى هذا الشأن بتكلفة 4 مليارات جنيه ومما جنب مصر إصابة 150 ألف حالة سنويا.

وكشفت أن 67% من أطباء مصر يعملون فى الخارج، موضحا أن السبب وقتها هو أنه كان لا يوجد تعليم ما بعد الجامعة لخبرة الطيب وكذلك تكليف الطبيب فى أماكن بعيدة عن محل إقامته مما أدى إلى عزوف الأطباء عن العمل فى مصر.