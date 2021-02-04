وقال خالد العنانى خلال كلمته للتعقيب على مناقشات النواب فى الجلسة العامة لمجلس النواب : "احنا بنخرب أراضى الآثار بإيدينا، وعدد كبير من النواب يريدون عمل مشروعات تنموية فى أراضى الاثار".
وتابع: "ويطلبون الوزارة أن تعمل لهم حفائر ومن يريد عمل حفائر يعمله على حسابه تحت إشراف الوزارة لأننى كوزارة لا أستطيع أن أفتح الحفائر فى ربع مساحة مصر".
وأكد وزير السياحة والآثار منع أى جهة تستخدم كلمة سياحى بدون ترخيص وكل من يفعل ذلك يتحمل التكلفة ويقدم الخدمة اللائقة.
وأوضح: "وقعت مع القطاع الخاص على إنشاء خدمات سياحية بالمناطق الأثرية وهو معمول به فى العالم، وسيكون كافتيريات فى الهرم والقلعة والبارون بالاشتراك والتعاون مع القطاع الخاص لأنها تجلب لنا أموال للإنفاق على الأثار".
وقال: "لازم يكون فيه كافتيريا فى الهرم نفطر فيها، ولن أسمح بأن يشرب السائح الميه فى جردل قائلا: "أيوا ده بيحصل حتى 2020"، مؤكدا أن العاملين بالهرم بارعين فى الحفائر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لن أسمح بشرب السائح من الجردل.. العنانى يكشف خطة تطوير المناطق السياحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.