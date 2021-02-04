لن أسمح بشرب السائح من الجردل.. العنانى يكشف خطة تطوير المناطق السياحية

جدة - نرمين السيد - أعلن خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، عن إرسال الوزارة رسميا قانون "الأزمات السياحية والعاملين فى حماية السياحة" لمجلس الوزراء لحماية الملايين العاملين فى قطاع السياحة.





وقال خالد العنانى خلال كلمته للتعقيب على مناقشات النواب فى الجلسة العامة لمجلس النواب : "احنا بنخرب أراضى الآثار بإيدينا، وعدد كبير من النواب يريدون عمل مشروعات تنموية فى أراضى الاثار".

وتابع: "ويطلبون الوزارة أن تعمل لهم حفائر ومن يريد عمل حفائر يعمله على حسابه تحت إشراف الوزارة لأننى كوزارة لا أستطيع أن أفتح الحفائر فى ربع مساحة مصر".

وأكد وزير السياحة والآثار منع أى جهة تستخدم كلمة سياحى بدون ترخيص وكل من يفعل ذلك يتحمل التكلفة ويقدم الخدمة اللائقة.

وأوضح: "وقعت مع القطاع الخاص على إنشاء خدمات سياحية بالمناطق الأثرية وهو معمول به فى العالم، وسيكون كافتيريات فى الهرم والقلعة والبارون بالاشتراك والتعاون مع القطاع الخاص لأنها تجلب لنا أموال للإنفاق على الأثار".

وقال: "لازم يكون فيه كافتيريا فى الهرم نفطر فيها، ولن أسمح بأن يشرب السائح الميه فى جردل قائلا: "أيوا ده بيحصل حتى 2020"، مؤكدا أن العاملين بالهرم بارعين فى الحفائر.