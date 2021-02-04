نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:. محاولة انتحار منة عبد العزيز فتاة التيك توك: مش عارفة أرضيكم ولا أرضى نفسى ولا أهلى قبل لقاء الدحيل القطرى.. هاشتاج يلا يا أهلى يتصدر تويتر.. ومغردون: اللهم قاضية تفرح قلوبنا فى ذكرى رحيلها.. صلاح عبد الله يوجه رسالة لأم كلثوم عصام الحضرى يحتفل بعيد ميلاد ابنته عبر تويتر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. محاولة انتحار لـ منة عبد العزيز فتاة التيك توك.. و#يلا_يا_أهلى يتصدر تويتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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