راندا العدوي: مشروعات مصر العملاقة أقوى حملة ترويجية لسياحة مصر

أكدت الخبيرة السياحية الدكتورة راندا العدوي، أن مصر حققت خلال فترة وجيزة العديد من المشروعات العملاقة، لتشهد طفرة موثقة بإشادات دولية، بما تنفذه في العديد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

وذكرت في تصريحات، الخميس، أن المشروعات التي دشنت بيد المصريين وفي ظل قيادتها السياسية القوية، ستشهد تغيير لمستقبل أفضل بخريطة الحياة في مصر، واصفة ما يحدث بأنه ترويج حقيقي لدولة تؤكد ثقلها وقوة إرادتها.

ووصفت الخبيرة السياحية، أن المشروعات القومية المنفذة و الجاري تنفيذها والظهور القوى لمصر خارجيا، أقوى حملة دعاية و ترويج للسياحة المصرية، مؤكدة أن ما يُبنى اليوم أقوى استثمار في البنية التحتية والسياحة والاقتصاد.

أشارت إلى تحركات مصر الخارجية، تترجم كفرص ترويجية للمقاصد السياحية، وهو ما يجب التركيز الترويجي عليه في الجلسات السياحية المختلفة سواء على المستوى المحلي والخارجي ممثلا في منظمة السياحة العالمية ووكلاء السياحة والسفر، لتكون استراتيجية جديدة لدعم القطاع.

واستكملت قائلة : "انتخاب مصر لرئاسة الدورة الخامسة عشرة للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، يؤكد مدى تأثيرها في المجتمع الدولي، مطالبة القطاع السياحي بالتحرك لحصد نجاحات ما تحققه الدبلوماسية المصرية".

ولفتت إلى أن الفترة الراهنة تتطلب إعادة صياغة لرؤية السياحة المصرية ، وألا تتوقف على محطات السوشيال ميديا فقط أو الحملات الدعائية بالخارج، فعلينا تكوين تحالفات سياحية مصرية ، وتكوين اندماجات وشراكات لخلق كيانات قوية لتحقيق قفزات في الأرقام السياحية القادمة الى مصر.