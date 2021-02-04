الزراعة: انطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انطلاق الحملة القومية الاولى لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادى المتصدع اعتبارا من بعد غد السبت 6 فبراير بكافة محافظات الجمهورية بهدف حماية الثروة الحيوانية من هذه الأمراض .

وأكد أن الحملة تستهدف تحصين كل رؤس الماشية ويتم تنفيذ ثلاث حملات في العام بصفة دورية.

القصير أكد على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اثناء الحملة للوقاية من فيروس كورونا وناشد المزارعين والمربين التجاوب مع الحملة لتحصين مواشيهم وحمايتها من الأمراض .

من ناحيته قال د. عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان الحملة تأتي ضمن برنامج التحصينات التى تقوم الهيئة بتنفيذها سنويا لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والمعدية.

وأضاف انه تم توزيع اللقاحات والاحتياجات الخاصة بتنفيذ الحملة على مختلف مديريات الطب البيطرى.

واضاف محمود انه يتم تنفيذ الحملة بالتنسيق مع السادة المحافظين والأجهزة المعاونة بكل محافظة من محليات وشرطة والأوقاف والمجتمع المدني وتأتى هذه الحملة امعانا فى السيطرة على مرض الحمى القلاعية بعتراته المختلفة. وكذلك لرفع المستويات المناعية للحيوانات