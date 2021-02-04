نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة لـ "النواب" عن مشروع "كايرو آي": لا يقع في اختصاصات الوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الإستماع إلي بيان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

فيما عقبّ الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، علي انتقادات أعضاء مجلس النواب له بالموافقة على مشروع كايرو آي، قائلا: "الوزارة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالمشروع".

وأكد الوزير، خلال كلمته للتعقيب على مناقشات النواب خلال الجلسة العامة، أن مشروع "كايرو آي" لا يقع في اختصاصات وزارة السياحة ولا الأرض التي عليها المشروع سياحية كما لم يحصل على ترخيص من الآثار.

وتابع ردًا على تعليق النواب على حضوره حفل تدشين المشروع، قائلًا: "حضرت الاحتفالية بناء على دعوة من الدولة وكان لابد أن أحضر".

وكشف وزير السياحة والأثار، أن جهاز التنسيق الحضاري لم يدرس الموضوع وإذا عرض على الوزارة فلن أمنحه ترخيص، متابعا: "الفكرة كويسة.. ولكن مازلنا ندرس الموقف".

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

