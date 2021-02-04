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بعدما طردها نجلها وزوجته.. نائبة محافظ القاهرة تنقذ مُسنة من الشوارع

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أحمد جودة - القاهرة - فى لافتة انسانية، نجحت المهندسة جيهان عبد المنعهم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، فى انقاذ سيدة مسنة من الشارع، بعد أن قام نجلها بطردها من الوحدة السكنية التى استلموها من محافظة القاهرة.

بدأت القصة عندما عوضت أجهزة محافظة القاهرة السيدة المسنة التى تقطن بمنطقة بنى هلال الأثرية بمصر القديمة والجارى إزالتها، بوحدة سكنية فى الأسمرات، وتم إبرام العقد باسمها، لكن سرعان ماقام نجلها وزوجته بإجبارها على تغيير العقد باسمه، ليقوم بعد ذلك بطردها.

لم تتردد السيدة المسنة فى الاستغاثة بنائب محافظ القاهرة لتنقذها من تصرف نجلها العاق، لتقوم النائبة بابرام عقد جديد للسيدة المسنة باسمها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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