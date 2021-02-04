وزير السياحة: رأس نفرتيتي خرجت بطريقة فيها تدليس ولم نعلم إلا بعدها بفترة طويلة

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الإستماع إلي بيان الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.
وقال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، تعقيبًا علي ملاحظات النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن رأس نفرتيتي خرجت بطريقة فيها تدليس، حيث تم تغطيتها ولم نعلم بأنها نفرتيتي إلا بعدها بفترة طويلة.
وأضاف "العناني" قائلًا: بذلنا جهود عديدة من أجل إسترددها، ولن نفرط فيها، مشيرًا إلى أنه حتى عام 1983 كانت هناك شهادات تصدير لقطع الأثار تخرج من مصر، وبعد ذلك القانون منع التصدير وجرم الإتجار.
وعن الأثار المسيحية والاسلامية، قال وزير السياحة، إنها ملكا للأوقاف والكنيسة المصرية وليست وزارة الأثار، وترميم المسجد الأثري يتكلف 5 أضعاف المسجد العادي.
وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.