نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس البرلمان يحيل بيان وزير السياحة للجان المختصة لدراسته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الخميس، على إحالة بيان وزير السياحة والأثار، الدكتور خالد العناني، الذى ألقاه بالجلسة العامة، إلى اللجان المختصة، لدراسته وإعداد تقريرا بشأنه لعرضه على المجلس، وذلك بعد التعقيب والرد علي تساؤلات النواب.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، انتقادات موجهه إلى الدكتور خالد العناني، بشأن استعادة رأس نفرتيتي والتي تعرض حاليًا في ألمانيا.

وقال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، تعقيبًا علي ملاحظات النواب، إن رأس نفرتيتي خرجت بطريقة فيها تدليس، حيث تم تغطيتها ولم نعلم بأنها نفرتيتي إلا بعدها بفترة طويلة.

وأضاف "العناني" قائلًا: بذلنا جهود عديدة من أجل إسترددها، ولن نفرط فيها، مشيرًا إلى أنه حتى عام 1983 كانت هناك شهادات تصدير لقطع الأثار تخرج من مصر، وبعد ذلك القانون منع التصدير وجرم الإتجار.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

