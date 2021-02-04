جبالى للنواب: الالتفاف حول وزيرة الصحة يضر بالصحة

رئيس مجلس النواب - أرشيفية
طالب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان بعدم الالتفاف حول وزيرة الصحة، لأن ذلك يضر بالصحة، مطالبا النواب بضرورة ارتداء الكمامة، قائلا:" أنا أحافظ على وزيرة الصحة ومساعديها".
رئيس مجلس النواب يشدد على ضرورة الالتزام بالاجراءات الصحية
وشدد رئيس مجلس النواب، حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، على الأعضاء بأهمية الالتزام بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، مطالبا الجميع بضرورة ارتداء الكمامة.
وفي جميع الجلسات يحرص المستشار حنفي جبالي، التنبيه على الأعضاء لمواجهة ما وصفه "الوباء اللعين".
هذا ومن المنتظر أن تشهد الجلسة العامة، بالبرلمان، التى تنعقد فى الوقت الحالى، مواجهة مرتقبة بين النواب ووزير الصحة.
وتلقي وزيرة الصحة فى بداية حديثها، بيانًا تستعرض من خلال أبرز مجهودات الوزارة خلال الفترة الحالية، خاصة فى ظل جائحة كورونا، وتكشف الدكتورة هالة زايد أيضًا خطة الوزارة فى عملية تمويل وجلب لقاح كورونا، والطريقة التى سيتم اتباعها فى توزيع اللقاح على المواطنين.
هذا ويستقبل مجلس النواب، عددًا من الوزاراء خلال الفترة الحالية، تفعيلًا للدور الرقابى للمجلس، وسبق أن حضر وزير الخارجية، سامح شكرى، ووزيرة التضامن، نيفين القباج، ووزيرة التجارة، نيفين جامع، ووزير البترول طارق الملا، وغيرهم من الوزاراء والمسئولين من حكومة المهندس مصطفى مدبولى.
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