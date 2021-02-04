تامر عبدالقادر: احتفالية اليوم العالمى للأخوة الإنسانية إحياء لنشر التسامح والعدل بين الناس

أكد النائب تامر عبدالقادر، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن احتفالية العالم باليوم العالمى للأخوة الإنسانية، تحمل بين طياتها العديد من الرسائل التى يحتاج إليها العالم للتأكيد على تفعيل العديد من القيم والعادات الإنسانية، لافتا إلى أن الاحتفالية بها تذكرة بأهمية الحوار لنشر مفاهيم تقبل الآخر، والآراء المختلفة، بالإضافة إلى نشر قيم التسامح والعدل والمساواة من أجل تحقيق السلام والاستقرار، ونبذ التعصب والتصدى لخطاب الكراهية، الصادر عن مجموعات المصالح.



تامر عبدالقادر: مصر تساهم فى نشر القيم والمفاهيم الإنسانية

وأضاف عضو مجلس النواب، تامر عبدالقادر، قائلا: «إن لمصر مكانة كبرى فى نشر القيم والمفاهيم الإنسانية، كونها مهد الحضارة الإنسانية، وعلى أرضها كلم الله موسى، وانتقل إليها السيد المسيح، وأمه العذراء السيدة مريم، كما أن الإسلام دخلها منذ بداياته»، كاشفا أن الاحتفال باليوم العالمى للأخوة الإنسانية، فيه توطيد لدعائم الأخوة بين أبناء المجتمع باعتبارهم نسيج وطنى واحد يتمتعون بكافة حقوقهم دون تمييز، مشيرا إلى أنها دعوة طيبة للتصدى لكل دعاوى الكراهية والتحريض على أعمال العنف.

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وأشاد أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، بحجم الجهود الكبيرة التى تبذلها المؤسسات والقيادات الدينية فى مصر، لتعزيز مفاهيم الحوار بين الأديان السماوية المختلفة، والسعى نحو رفع مستوى الوعى بالقيم الإنسانية المشتركة على أرض الوطن الواحد.