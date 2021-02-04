تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان.."اعرف القصة كاملة"

يوسف شعبان- ارشيفية
تصدر الفنان يوسف شعبان محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء انتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى تدهور حالته الصحية، ما كان سبب في إثارة حالة من الفزع بين مشاهير الفن ومحبيه.
ومع ضجيج الأقاويل والحكايات التي جابت السوشيال ميديا دون توقف حول إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية وغيرها، خرج نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، ليكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، بعد تردد تلك الأنباء.
الحالة الصحية ليوسف شعبان
أكد الفنان أشرف زكي، أن يوسف شعبان بصحة جيدة وحالته الصحية مستقرة تمامًا، لافتًا إلى أن تلك الشائعات عارية تمامًا من الصحة.
أعرب "زكي" خلال تصريحات صحفية، عن استيائه الشديد إزاء تناول مثل تلك الشائعات عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.
حاول أشرف زكي الوقوف لوضع حد واضح وصريح ضد الشائعات التي تخرج على مرض ووفاة مشاهير الوسط الفني، حيث تقدم في شهر أغسطس الماضي، ببلاغ إلى النائب العام ضد مروجى شائعات مرض ووفاة الفنانين، في استجابة للمخرج محمد عبد العزيز، الذى خاطبه فى رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام بصفته نقيب الممثلين للتحقيق مع مروجى شائعات وفاة الفنانين.
أعمال يوسف شعبان
كان آخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان قبل 5 أعوام، من خلال فيلم "المشخصاتي 2" سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة "محسن ممتاز" التي قدمها في مسلسل "رأفت الهجان"، وشاركه البطولة تامر عبد المنعم، إيمي سالم، بدرية طلبة، انتصار، أحمد عبد الوارث، عبد الله مشرف، ليلى عزب العرب ومنير مكرم.
الجدير بالذكر، أن الفنان يوسف شعبان وضع قدميه على أول الدرج في عالم السينما من خلال مشاركته في فيلم "في بيتنا رجل" مع عمر الشريف، وفي سنة 1995 قرر الابتعاد عن المجال السينمائي والاكتفاء بتمثيل مسلسل واحد أو اثنين في السنة للتركيز في مهمته الجديدة كنقيب للممثلين، حيث تألق في العديد من الأعمال الدرامية أبرزها الوتد، والشهد والدموع، رأفت الهجان، المال والبنون، ليالي الحلمية، الحقيقة والسراب، وغيرها من الأعمال المختلفة التي خطف بها قلوب جمهوره خلف الشاشة.
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