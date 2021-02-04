تدهور الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان.."اعرف القصة كاملة"

تصدر الفنان يوسف شعبان محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء انتشار العديد من الأنباء التي تشير إلى تدهور حالته الصحية، ما كان سبب في إثارة حالة من الفزع بين مشاهير الفن ومحبيه.

ومع ضجيج الأقاويل والحكايات التي جابت السوشيال ميديا دون توقف حول إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية وغيرها، خرج نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، ليكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان، بعد تردد تلك الأنباء.

الحالة الصحية ليوسف شعبان

أكد الفنان أشرف زكي، أن يوسف شعبان بصحة جيدة وحالته الصحية مستقرة تمامًا، لافتًا إلى أن تلك الشائعات عارية تمامًا من الصحة.

أعرب "زكي" خلال تصريحات صحفية، عن استيائه الشديد إزاء تناول مثل تلك الشائعات عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

حاول أشرف زكي الوقوف لوضع حد واضح وصريح ضد الشائعات التي تخرج على مرض ووفاة مشاهير الوسط الفني، حيث تقدم في شهر أغسطس الماضي، ببلاغ إلى النائب العام ضد مروجى شائعات مرض ووفاة الفنانين، في ‏استجابة للمخرج محمد عبد العزيز، الذى خاطبه فى رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "‏فيس بوك" ‏بسرعة التقدم ببلاغ للنائب العام بصفته نقيب الممثلين للتحقيق مع مروجى شائعات وفاة الفنانين.

أعمال يوسف شعبان