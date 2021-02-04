كل ما تريد معرفته عن "جوهرة الصحراء" أيقونة مباراة الأهلي والدحيل اليوم

يستضيف استاد المدينة التعليمية أحد أهم ملاعب مونديال 2022 في كرة القدم والمقرر إقامته في قطر، أولى مبارياته الرسمية اليوم الخميس والتي تجمع بين فريق النادي الأهلي المصري وفريق الدحيل القطري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم.

وكشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث التي تتولى التحضير لاستضافة نهائيات المونديال القطري أنه كان من المقرر أن يتم الإعلان عن إفتتاحية هذا الملعب خلال كأس العالم للأندية 2019 التي استضافتها قطر في ديسمبر الماضي، لكن اللجنة العليا للمشاريع والإرث قد أعلنت في حينه تأجيل الافتتاح بسبب عدم توافر الوقت لإصدار الشهادات اللازمة وذلك لإقامة مباريات تجريبية فيه قبل استضافته للمباريات الرسمية على رغم إنجاز أعمال البناء، وجاهزيته.

ويقع الاستاد ضمن المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، و الذي يعرف بأسم "جوهرة الصحراء" وتبلغ طاقته الاستيعابية 40 ألف مقعد، وهي سعة سيتم خفضها إلى النصف بعد النهائيات.

بينما يتسع استاد المدينة التعليمية لـ 40 ألف مشجع، ومن المقرر أن يستضيف مباريات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، من الدور المجموعات حتى دور الربع نهائي المونديال، حيث يقع في قلب المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر .

ويعد استاد المدينة التعليمية أول استادات مونديال قطر في الحصول على شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" في التصميم والبناء، كما أنه، وجميع استادات البطولة، مجهز بنظام تبريد متقدم يوفر أجواء مريحة للاعبين والمشجعين على مدار العام.

ويشار إلى أن انطلاق منافسات دوري نجوم QNB لموسم 2020/2021 ستشهد إتاحة الفرصة لنسبة محددة من المشجعين لحضور المباريات في الاستادات وفق توجيهات السلامة ضمن المرحلة الرابعة من رفع القيود التي فرضها انتشار فيروس كورونا فى قطر.

تشكيل الأهلي المتوقع

في حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية.

خط الهجوم : طاهر محمد طاهر وأفشة وحسين الشحات تحت مهاجم وحيد وصريح هو محمود عبدالمنعم كهربا.

ويرتدي النادي الأهلي في مباراته اليوم الطاقم البديل إعتباراً بأنه ضيف في المباراة، والذي يتكون من القميص الرمادي والتيشيرت الأسود والجوارب السوداء،بلإضاف الي الطاقم الأصفر الذي سيرتديه حارس المرمي، بينما يرتدي فريق الدحيل القطري الطقم الأساسي وهو الأحمر وحارس المرمي البنفسجي.