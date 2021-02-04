وزيرة الصحة أمام النواب: إجراء مسح لـ 50 مليون مواطن في إطار الكشف المبكر للأمراض المزمنة

قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، أنه تم تم مسح 50 مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر.
وزير الصحة: مصر لديها قاعدة بيانات بأعداد المصابين
وأكدت هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال إلقاء بيناها امام مجلس النواب ان مصر لديها قاعدة بيانات من خلال الرقم القومي بأعداد المصابين بالأمراض المزمنة.
وأوضحت أنه 3.7 % كانوا مصابين بأرتفاع سكر فوق 400 وهم لا يعلمون بحقيقة مرضهم ، وكذلك ضغط الدم كانوا هناك مصابين لا يعلمون حقيقة إصابتهم بمرض ضغط الدم.
وأشارت إلى ان هذه الأمراض المزمنة تمثل عبأ على المواطن وتؤثر على دخل الأسرة وهذا يؤدي لفقدان الوظيفة وتسريب التعليم لما تمثله هذه المراض من أعباء مادية على الأسر .
ولفتت إلى أن فيروس كورونا في منهى الخطورة في وجود الأمراض المزمنة لأنه يؤدي إلى تدهور الحالة
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