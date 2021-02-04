"أمهات مصر": زيارات الرئيس السيسي لطلاب الكليات العسكرية ولقاء أسرهم أكبر حافز لهم

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة لطلاب الكليات العسكرية أكبر حافز لتشجيعهم على القيام بدورهم الوطني وتحدي الصعاب.

زيارة السيسي لطلاب الكليات العسكرية

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن حضور الرئيس تدريبات الطلاب والتحدث معهم وتشجيعهم المستمر، فضلا عن لقاء أولياء أمور الطلاب الجدد وأسرهم وتقديم الشكر والتحية لهم لما تحملوه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم، أمر عظيم وحافز وتشجيع كبير لتقديم أبنائهم أرواحهم فداء للوطن.

وقدمت عبير الشكر إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، علي اهتمامه بأبناء الوطن وتشجيعهم، كما قدمت الشكر لأولياء الأمور علي ما يتحملونه من أجل تربية أبنائهم وحتي يكونوا رجالا يعتمد عليهم الوطن في المستقبل.

وكان الرئيس السيسي تفقد الأنشطة التدريبية للطلبة الجدد بالكلية الحربية والتقي بأسر الطلاب وقدم التحية لهم، حيث قابلوه بالترحاب والهتافات الحماسية والتصفيق.