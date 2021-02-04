هالة زايد: مبادرة القضاء على فيروس سي وفرت علي البلاد 64 مليار جنيه

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، أن مبادرة القضاء على فيروس سي وفرت علي البلاد نحو 64 مليار جنيه كان يتم إنفاقها سنويا علي علاج المرضى، وتبعات المرض.
وأشارت الوزيرة هالة زايد، في بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الحملة نجحت في حماية 150 ألف مواطن من الإصابة بفيروس سي.
وزيرة الصحة: حملة فيروس سي تكلفت 4 مليار جنيه
وأكدت وزيرة الصحة، هالة زايد، أن حملة القضاء على فيروس سي تكلفت نحو 4 مليارات جنيه، مؤكدة أن المسح في 7 شهور، بواقع 2.5 مليار جنيه للعلاج، و1.5 مليار للمسح، استفاد منها 70 مليون مواطن.
وكشفت هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه تم مسح 50 مليون مواطن للكشف عن المراض المزمنة كالضغط والسكر.
وأعلنت وزيرة الصحة، أن مصر لديها قاعدة بيانات من خلال الرقم القومي بأعداد المصابين بالأمراض المزمنة.
هذا وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، أنه تم تم مسح 50 مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر.
وأشارت هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال إلقاء بيناها امام مجلس النواب، إلى أن مصر لديها قاعدة بيانات من خلال الرقم القومي بأعداد المصابين بالأمراض المزمنة.
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