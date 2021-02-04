خالد بدوى: الإبراهيمية تفتقر للكثير من الخدمات.. ولابد من حل أزمة الصرف الصحى

أشاد النائب خالد بدوي،عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمبادرات الرئاسية، التى أطلقها رئيس الجمهورية، ممثلة فى مبادرة "حياة كريمة"، ومشروع "تطوير الريف المصرى"، كما وجه النائب شكره، لشباب برنامج الرئاسة، للتأهيل للقيادة أصحاب الفكرة.

خالد بدوى يستعرض أبرز مشاكل مركز الإبراهيمية

واستعرض عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خالد بدوى، المشاكل البارزة فى مركز الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى افتقار المركز للعديد من الخدمات والمرافق، ومنها انعدام حاد فى البنية التحتية، والصرف الصحى على الرغم من تبرع الأهالى، بقطع أرض لعمل المشروعات التحتية إلا ان الشركة تفرض غرامات على الأهالى تصل إلي ثلاثة ألاف جنيه.

وأشار عضو مجلس النواب، خالد بدوى،إلى مشكلات الصرف الصحى، فى قرية كفر أبو ديب، وعزبة القماش، فضلا عن محطة معالجة كفور نجم.

جاء هذا أثناء كلمته تعليقا على بيان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، فى إطار الجلسات العامة، التى دعا إليها المجلس لاستماع بيان الحكومة، عن تنفيذ البرنامج الحكومى فى الفترة من 2018إلى 2020، وتفعيلا للدور الرقابى لمجلس النواب ،فى فصله التشريعى الثانى.