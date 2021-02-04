مسلسل جانبي الأيسر 10 يتصدر ترند جوجل بأحداثه المثيرة

مسلسل جانبي الأيسر Sol Yanım الحلقة 10.. يحتل صدارة مؤشرات محرك البحث العالمي "جوجل"، بعد نجاحه في استقطاب ملايين من جمهور الوطن العربي منذ عرض حلقاته الأولى، ليشعل منصات السوشيال ميديا عقب عرض كل حلقة جديدة وينضم لقائمة المسلسلات الأكثر بحثًا خلال الفترة الحالية.

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وتدور أحداث مسلسل جانبي الايسر Sol Yanım، حول الفتاة "سيرا" التي تنقلب حياتها مع والدتها من حياة الترف والغنى لحياة بسيطة في حي شعبي، وتعمل في فندق كبير بالتزامن مع الاستمرار في دراستها بأحدى الجامعات الخاصة من خلال منحة دراسية، وبالرغم من سنها الصغير إلا أنها تتحمل مسئوليات كبيرة تفوق سنها، ولكنها تحاول جاهدة أن تكون محل ثقة الجميع.

وعلى الجانب الأخر يدرس معها في الجامعة شاب مستهتر دراسيًا وهو وريث أسرة كوتلساي التي تعتبر أحد العائلات الارستقراطية ومن الأثرياء، وعلى مدار الحلقات يظهر التوبيخ الذي يتعرض له الشاب من عائلته خصوصًا والده إحسان كوتلساي، بسبب عدم اهتمامه بمتابعة دروسه وتركيزه على اللعب والترفيه الدائم، الأمر الذي يثير غضب عائلته التي تسعى لجعله شخصية مهمة وذو مستوى تعليمي عالي.



فيما تتجه الأنظار لسيرا خلال الحلقات الأولى بعد ذهابها للجامعة بسيارة فارهة من الفندق التي تعمل به، لتتجه إليها الأنظار وتصبح محط اهتمام الجميع وتتلقى اهتمام خاص من الجميع، مما جعلها تستغل الفرصة لتستكمل تعليمها بالطريقة التي تحبها وتصلها لهدفها.

مواعيد عرض مسلسل جانبي الأيسر

يُعرض مسلسل جانبي الأيسر على قناة "ستار تي في " التركية، بشكل أسبوعي كل يوم خميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تركيا حيث يتم بث حلقتين باللغة التركية، فيما تقوم المواقع وصفحات السوشيال ميديا المهتمة بالدراما التركية بترجمة الحلقات وإعادة بثها مرة أخرى لكل عشاق المسلسلات التركي.



صناع عمل مسلسل جانبي الأيسر

يشارك في مسلسل جانبي الأيسر Sol Yanım مجموعة كبيرة من الفنانين منهم:

دفنة ساميلي، جانسيل التشين، جيمري باسيال، اوزغي ياغيز، تولغا مندي، سيدا أكمان، تانير روملي، فايزة تشيفلك، مراد بالجي ، إسراء بيزن بيلجين وغيرهم من الفنانين.

والمسلسل من إنتاج : BKM Film، من اخراج : Serdar Gözelekli، الكاتب الشهير Melis Civelek،

تردد القناة الناقلة لمسلسل جانبي الأيسر

يمكنك مشاهدة مسلسل جانبي الأيسر بضبط التردد الخاص بقناة ستار تي في التركية على قمر اصطناعي نايل سات على 10922، استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، و على قمر اصطناعي تركسات على التردد 12209، استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 3000.