زايد من البرلمان: مبادرة فيروس سى وفرت 64 مليار جنيه سنويا

جدة - نرمين السيد - وأشارت الوزيرة فى بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الحملة نجحت فى حماية 150 ألف مواطن من الإصابة بفيروس سى.
وأكدت أن حملة القضاء على فيروس سى تكلفت نحو 4 مليارات جنيه، مؤكدة أن المسح فى 7 شهور، بواقع 2.5 مليار جنيه للعلاج، و1.5 مليار للمسح، استفاد منها 70 مليون مواطن.
وكشفت هالة زايد، أنه تم مسح 50 مليون مواطن للكشف عن الأمراض المزمنة كالضغط والسكر.
وأعلنت أن مصر لديها قاعدة بيانات من خلال الرقم القومى بأعداد المصابين بالأمراض المزمنة.
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