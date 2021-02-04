وزير النقل يواصل جولاته التفقدية ويتابع مشروع إنشاء إزدواج طريق...

في اطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير شبكة الطرق الحالية واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل جولاته التفقدية اليوم لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية التى تنفذها وزارة النقل في عدد من محافظات الدلتا والوجه البحري.

حيث تفقد وزير النقل يرافقه اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ مشروع إنشاء إزدواج طريق كفر الشيخ / دسوق (مرحلة أولى) بطول 10كم وبتكلفة مليار و26 مليون جنيه والذي يشمل اعمال انشاء طريق مزدوج بعرض 11.25م وطبان مرصوف بعرض 1 م لكل اتجاه بعدد 3 حارات وكذلك انشاء عدد 12 كوبرى علوى و استكمال كوبرى قائم و انشاء عدد 9 انفاق بالاضافة الى اعمال الحمايات حيث اكد الوزير على ضرورة تكثيف الاعمال للانتهاء من هذا المشروع قبل 30يونيو 2021.

خاصة مع اهمية المشروع الذي يدخل ضمن المحور العرضي أنفاق 3 يوليو / المنصورة/ المحلة / كفر الشيخ / دسوق / دمنهور/ جانكليس / طريق اسكندرية الصحراوي بطول 250 كيلو متر والمخطط تنفيذه على مراحل ضمن المخطط العام لوزارة النقل لانشاء شبكة من المحاور العرضية لتسهيل حركة تنقل المواطنين وحركة التجارة بين المحافظات كما وجه الوزير مسئولي هيئة السكك الحديدية بزيادة رحلتين يوميا للقطارات من القاهرة إلى كفر الشيخ والعكس صباحا وعصرا لتقليل كثافة الركاب وتسهيل تنقلاتهم وعودتهم من وإلى كفر الشيخ.