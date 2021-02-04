سفير مصر بالرياض يلتقي وزير الداخلية السعودي

التقى السفير أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية في الرياض عبر الفيديو كونفرانس، بصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وزير داخلية المملكة العربية السعودية.
هذا، وتناول اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز أواصر التعاون بينهما في شتى المجالات، والتطلع لمزيد من التواصل بهدف تسهيل كافة أمور الجالية المصرية المُقيمة بالمملكة.
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