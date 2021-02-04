وزيرة الصحة من مجلس النواب: أنهينا قوائم الانتظار بتكلفة 5.5 مليار جنيه

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الدولة استطاعت إنهاء قوائم انتظار المرضى، وساعد على ذلك تكاتف كل المؤسسات من وزارة الصحة والمجتمع المدنى والبنك المركزى وغيرها من المؤسسات.

وقالت وزيرة الصحة خلال إلقاء بيانها عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة، أمام مجلس النواب فى الجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى: "قوائم الانتظار عندما تولينا المسئولية فى 2018، وصلت إلى معدل 400 يوم انتظار، وكانت مشكلتها حتى لو جاء عليك الدور فعليك أن توفر فرق التكلفة، والحكومة قررت إن عملية القلب المفتوح 12 ألف جنيه فى مستشفيات الحكومة والتأمين الصحى، وهناك حالات تتكلف أكثر من 50 ألف جنيه وعلى المواطن يجيب فرق دا من جيبه، وأذكر أن أحد المواطنين قال لى إنه مستنى من 2014 حتى 2018 ليعمل عملية قلب مفتوح".

وتابعت وزيرة الصحة: "تسعيرة التأمين الصحي الجديدة مبنية على تكلفة الخدمة الحقيقية ومعدلات التضخم، فدعونا مستشفيات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، تدخل معنا، وسألنا هل ممكن فى القطاع الخاص تعمل العملية بالسعر دا، قعدنا وعملنا لجنة وانتهينا من أسعار وبدأنا فيها، لأن مينفعش واحد بيعمل عملية على نفقة الدولة أقوله أدفع 50 ألف جنيه، فكانت مبادرة البنك المركزى التى خصصت وديعة وديعة 2 مليار جنيه منذ 2018 ولم تنفذ حتى الآن، وبالتعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب وبيت الزكاة والصدقات والأورمان لتغطية تكلفة الخدمة والبنك المركزى غطى فرق التكلفة، وأنهينا قوائم الانتظار حتى الآن، وأجرينا عدد كبير من الحالات المتقدمة من قساطر القلب وجراحات المخ والأعصاب والعظام ودخلنا القسطرة الطرفية التى تمنع بتر القدم والقسطرة المخية".

واستطردت الدكتورة هالة زايد: "مصر كلها اشتغلت ما بين 395 مستشفى منهم 200 تابعين لوزارة الصحة، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، وذلك كلفنا 5.5 مليار جنيه، وزارة الصحة تحملت 64 %، وتحمل البنك المركزى 22%، والمجتمع المدنى وبيت الزكاة والأورمان 14%، يعنى وزارة الصحة تحملت نسبة الثلثين، ولم يعد لدينا قوائم انتظار ونشتغل حاليا على منع قوائم الانتظار، وساعد فى ذلك مبادرات الصحة للكشف على الأمراض المزمنة مع إنهاء قوائم الانتظار، وقلت قرارات العلاج على نفقة الدولة من 116 ألف قرار إلى 96 ألف قرار، لأن الناس لم يعد احتياجها لتدخلات جراحية، ونعمل على أن نحسن صحة المواطن المصرى للاستعداد للتأمين الصحى الشامل".

وأوضحت الوزيرة أنه تم إجراء 470 ألف عملية منها جراحات قسطرة القلب والرمد وقواقع الأذن ومفاصل العظام، لإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات.