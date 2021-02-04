نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كافة التفاصيل حول إنتخابات النقابات الفرعية للمحامين (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجرى انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، على مرحلتين يومي 7 و8 فبراير الجاري، بينما تجرى الإعادة يومي 14 و15 فبراير.

وتستعرض "الفجر" كافة التفاصيل حول إنتخابات الفرعيات للمحامين خلال السطور التالية:-

* ماهي تقسيم النقابات الفرعية؟



تشمل المرحلة الأولى التي تجرى انتخاباتها يوم الأحد الموافق 7 فبراير، والإعادة يوم الأحد الموافق 14 فبراير، 18 نقابة فرعية كالآتي: شمال الجيزة – جنوب الجيزة – الفيوم – بني سويف – المنيا – شمال أسيوط – جنوب أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – الإسماعيلية – بورسعيد – السويس – شمال سيناء – جنوب سيناء.

بينما تشمل المرحلة الثانية التي تجرى انتخاباتها يوم الإثنين الموافق 8 فبراير، والإعادة يوم الإثنين الموافق 15 فبراير، 19 نقابة فرعية كالآتي: شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – القاهرة الجديدة – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – طنطا – المحلة الكبرى – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح.

* ماهي طريقة التصويت؟



- كل لجنة فرعية سيكون بها أربعة صناديق لانتخاب النقيب الفرعي، عضو الشباب، مقاعد العضوية، والتصويت على ميزانيات النقابة الفرعية عن أعوام 2016، 2017، 2018، و2019.

- يختار الناخب مرشحا واحد بالنسبة لكل من مقعدي النقيب الفرعي، وعضو الشباب، تمثل كل جزئية في مجلس النقابة الفرعية بعضو، ويتكون المجلس بحد أدنى من 7 أعضاء، ويقوم الناخب باختيارهم من بين جميع المرشحين دون التقيد بالجزئية المرشح لها، وذلك بوضع أي علامة في ورقة إبداء الرأي».

- في حالة زيادة عدد الجزيئات عن 7، يختار الناخب المرشحين وفقا لعدد الجزئيات للنقابة الفرعية التابع لها، وموضح في ورقة إبداء الرأي عدد مقاعد العضوية لمجلس النقابة الفرعية.

- يتم وضع صندوق بكل لجنة للموافقة من عدمه على الميزانيات لكل نقابة فرعية

* اين ستقام الإنتخابات:-



- تجري الإنتخابات في 3 مواقع، هي غرف المحامين بالمحاكم، أندية المحامين، ومقرات النقابات الفرعية.

- تجهز اللجنة لمواجهة أي مشكلة قد تحدث في بعض المحاكم.

- في حالة وقوع مشكلة وضعت حلول لها تتمثل في إقامة سرادق للانتخاب بجوار المحكمة التي سترفض إجراء عملية الانتخاب داخل غرفة المحامين بها.

* ماهو تشكيل اللجنة المشرفة علي انتخابات الفرعيات للمحامين:-



جاء تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية وفقا للقرار رقم (17) لسنة 2021، الصادر من رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر، كالآتي: المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى نائب رئيس الهيئة "رئيسا"، والمستشار إبراهيم عبد الخالق السيد نائب رئيس الهيئة "نائبا لرئيس اللجنة"، والمستشار أمجد محمد سمير واصل نائب رئيس الهيئة "عضوا"، والمستشار صلاح الدين عبد العزيز علي نائب رئيس الهيئة "عضوا"، والمستشار علي محمد علي ميدان نائب رئيس الهيئة "عضوا"، والمستشار حربي عبد السميع أحمد علي نائب رئيس الهيئة "عضوا"، والمستشار عادل محمد حسين نائب رئيس الهيئة "عضوا"، والمستشار أمين السيد عبد الرحيم حسين وكيل الهيئة "عضوا"، والمستشار الدكتور إسماعيل منصور فرج رزق مستشار مساعد ب "عضوا".

*ماهي مهام اللجنة المشرفة على الإنتخابات:-



تكون مهام هذه اللجنة تشكيل اللجان العامة والفرعية للإشراف على انتخابات النقابات الفرعية، الإشراف على أعمال اللجان العامة والفرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل ما يعترض عمل تلك اللجان في المحافظات والأقاليم من مشكلات من خلال التواصل مع النقيب العام للمحامين والجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم في سبيل إتمام العملية الانتخابية، كما تتلقى اللجنة نتائج العملية الانتخابية من اللجان الفرعية عقب انتهاء الفرز بها وإعلان نتائجها.

- في حال تساوي مُرشحَين في عدد الأصوات، نوه سخي، إلى أن المادة 135 من قانون المحاماة، نصت على فوز الأقدم قيدًا في تلك الحالة.

- يتعين على النقابات الفرعية عرض الأربع ميزانيات فترة ولاية المجلس لتبدي المحامين رأيها فيها".

* ما الإجراءات التي ستتخذها اللجان لتجنب إنتشار فيروس كورونا:-



- وقت إجراء الانتخابات الكثافة العددية داخل غرفة المحامين بالمحاكم سوف تكون أقل من الوقت الحالي.

- سيتم وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ولن يسمح بالدخول سوى بالكمامة.

- ستعقم اللجنة كل ساعتين، ولن يسمح بالتكدس.

- في حال حدوث أي مشكلة سيتم إغلاق اللجنة.

يشار إلى أن تلقى أوراق الترشح كان خلال الفترة من 26 إلى 31 ديسمبر الماضي، وتجرى الانتخابات على مرحلتين، الأولى يوم 7 فبراير وجولة الإعادة يوم 14 فبراير، بينما تعقد المرحلة الثانية في 8 فبراير، وجولة الإعادة يوم 15 فبراير المقبل.