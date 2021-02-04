نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الصحة لـ "النواب" مبادرة فيروس سي وفرت 64 مليار جنيه سنوياً في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الاستماع إلى بيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، إن مبادرة القضاء على فيروس سي وفرت علي البلاد حوالي 64 مليار جنيه كان يتم إنفاقها سنويًا علي علاج المرضى وتبعات المرض.

وأشارت الوزيرة خلال إلقاءؤها بيان الوزارة أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الحملة نجحت في حماية 150 ألف مواطن من الإصابة بفيروس سي، مؤكدة أن حملة القضاء على فيروس سي تكلفت حوالي 4 مليارات جنيه بواقع 2.5 مليار جنيه للعلاج و1.5 مليار للمسح واستفاد منها 70 مليون مواطن.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.

