وزيرة الصحة أمام البرلمان: هناك انخفاض في معدلات الإنجاب بالرغم من الزيادة السكانية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الصحة أمام البرلمان: هناك انخفاض في معدلات الإنجاب بالرغم من الزيادة السكانية في المقال التالي
وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه على الرغم من الزيادة السكانية، إلا أن هناك انخفاض في معدلات الإنجاب، مشيرة إلى أن هناك زيادة في الإقبال على استخدام وسائل منع الحمل، مؤكدة أن الوزارة عملت على ميكنة مراكز تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية.
وأوضحت الدكتورة هالة زايد، في بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان، أنه من خلال مبادرة الـ100 مليون صحة تبين نسبة كبيرة من.السيدات غير متعلمات وبدون عمل
وأكدت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، أن مبادرة القضاء على فيروس سي وفرت علي البلاد حوالي 64 مليار جنيه كان يتم إنفاقها سنويا علي علاج المرضى وتبعات المرض.
وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الآخيرين.