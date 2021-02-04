انت الان تتابع تفاصيل خبر الطقس.. الأرصاد توضح خريطة الأمطار حتى الأسبوع المقبل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - علنت هيئة الأرصاد الجوية بجمهورية مصر العربية حالة الطقس وخريطة الأمطار من يوم الجمعة الموافق خمسة من شهر فبراير 2021 م وحتى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل الموافق 10 فبراير 2021 م، فقد أوضحت أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الجو حتى يوم الجمعة.

حالة الطقس وخريطة الأمطار

فقد أوضحت هيئة الأرصاد الجوية بجمهورية مصر العربية أن غدًا يوم الجمعة الموافق 5 من شهر فبراير لعام 2021 م سوف يظل حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويكون هناك أمطار متوسطة على القاهرة القليوبية والجيزة، وأمطار قد تصل إلى رعدية أو غزيرة على بعض المناطق الشمالية ومدن القناة.

وقد أوضحت أيضاً هيئة الأرصاد الجوية أن هناك نشاط للرياح على معظم أنحاء الجمهورية وهناك عدم استقرار في الملاحة البحرية علي البحر الأحمر وارتفاع موج البحر، ويبدأ الجو من يوم الأحد الموافق 7 فبراير لعام 2021 م في التحسن التدريجي ليسود طقس دافئ نهاراً وشديد البرودة ليلاً.

حالة الطقس لمدة 6 أيام موقع مصر فايف