انطلاق قمة مصر للتجارة والاستثمار في دورتها الثانية مارس المقبل

تحت شعار نحو خريطة تفاعلية للاستثمار في قطاع تجارة التجزئة تنطلق فى الثالث والعشرين من شهر مارس المقبل قمة مصر للتجارة التي تقام للمرة الثانية في مصر وشمال إفريقيا تحت رعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور ابراهيم عشماوى وعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.

تعد القمة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التى يتم تنظيمها كل عام وينتظرها قطاع تجارة التجزئة في مصر والشرق الأوسط.

تعد القمة في نسختها الثانية في مصر انطلاقة جديدة لدعم القطاع الأهم بالاقتصاد المصري.

قمة مصر لتجارة والاستثمار

القمة تناقش أهم التحديات وأحدث الخطط والأفكار لإنشاء وتطوير شركات تجارة التجزئة فى العالم ومصر التى شهدت تطورا كبيرا في هذا القطاع وينتظرها الآلاف من العاملين فى قطاع تجارة التجزئة لما تمثله لهم من نقطة انطلاق قوية لتنمية أعمالهم ومشروعاتهم واستثماراتهم فى مجالهم الذى يعد من أهم وأوسع قطاعات الاقتصاد فى مصر.

ويسعى كافة المستثمرين إلى تحقيق طفرات فى حجم مشروعاتهم والاستعداد للنمو بخطط وكفاءات جيدة

تعد قمة تجارة التجزئة حلقة الوصل بين المستثمرين، وصغار التجار، ورواد الأعمال الباحثين عن إنطلاقة لمشروعاتهم فى نفس المجال، وأصحاب الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية.

تشهد القمة حضور 42 من أهم وأكبر المتحدثين فى العالم بقطاع التجارة وينقلون لكافة الحاضرين خبراتهم ونصائحهم وأرائهم فى كيفية تخطى العقبات والتحديات التى تواجه المسثمرين فى قطاع تجارة التجزئة، وكيفية تطوير وتنمية مشروعاتهم، كما يستهدف الحدث حضور 500 زائر بين مديرين وخبراء ومستثمرين وشباب، يبحثون جميعا عن فرص لتبادل الخبرات والبحث عن إجابات لتساؤلاتهم حول تجارة التجزئة.

تستعرض القمة التحديات الكبیرة بین تجارة التجزئة التقلیدیة ومثیلتھا التى تتم عبر استخدام التكنولوجیا المتطورة، مع التركیز على التسویق الرقمي، والتغیر في سلوك القوة الشرائیة، خاصة في مواجھة جیل جدید من المستھلكین، كما تشهد القمة عرض لكل الفرص الحدیثة و الفعالة للنھوض بھذا القطاع.

وسيحظى كافة الحاضرين من المشاركین بلقاءات مباشرة مع قادة التسویق التقلیدي والاكتروني والخبراء والاستشاریون في قطاع البیع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إضافة إلى تجار التجزئة، وتجار التجزئة الإلكترونیین، المتاجر الكبرى، تجار التجزئة المحتملین، تجار التجزئة للمستودعات، الشركات الناشئة ورواد الاعمال، وأصحاب الأعمال، ممثلو التجارة الحكومیة، مدیرو مراكز التسوق، ھیئات السلع استھلاكیة، غرف التجارة، الجھات المھتمة بتجارة التجزئة، استشاریون للبیع بالتجزئة، أصحاب امتیازات البیع بالتجزئة، المصرفیون.

وسيقام على هامش القمة عدد من الجلسات فى صناعة البیع بالتجزئة والتجارة الإلكترونیة، قطاعات الغذائیة وغیر الغذائیة بالتجزئة، الشركات المصنعة التي ترغب في بدء سلسلة البیع بالتجزئة، الفرانشایز، الصیدلیات ومنتجات التجمیل، الموضة، الأغذیة والمشروبات، السیارات، الالكترونیات، الأثاث".