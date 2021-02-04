موسيماني يجهز مفاجأة في مباراة الدحيل.. تعرف عليها

بدأ فريق النادي الأهلي استعدادته الأخيرة قبل ساعات قليلة من إنطلاق المواجهة المرتقبة أمام الدحيل القطري في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المؤكد أن بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي، قد استقر على التشكيلة النهائية التي سيخوض بها المباراة مساء اليوم.

وعلم موقع دوت الخليج من مصادر داخل معسكر النادي الأهلي في دوحة أن موسيماني يجهز مفاجأة لإرباك صفوف الدحيل القطري، وذلك بتعديل سيجريه على خط هجوم المارد الأحمر.

يفكر بيتسو اليوم أيضا في طريقة لإيقاف خطورة الخط الهجومي الناري للدحيل بقيادة دودو والمعز، مما ينبأ عن احتمالية تغيير في خط الدفاع الأحمر، عن المعتاد.



موعد مباراة الاهلى فى كاس العالم للانديه



وتقام المباراة المرتقبة اليوم على ملعب استاد المدينة التعليمية في الدوحة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم.





قنوات ناقلة مباراة الاهلي اليوم

وتذاع المباراة عبر قنوات:

bein sports المفتوحة

bein sports 1 HD

الكأس 3 HD

الكأس 6 HD





قائمة الأهلي

ويدخل المارد الاحمر المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.





قائمة الدحيل

على الجانب الآخر يدخل الدحيل بقائمة تضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد البكري، صلاح زكريا، خليفة بوبكار.

خط الدفاع: محمد موسى، أحمد ياسر المحمدي، علي مال الله، المهدي بن عطية، سلطان البريك، بسام الراوي

خط الوسط: عاصم مادبو، علي عفيف، علي كريمي، إسماعيل محمد، كريم بوضياف، خالد محمد، عبد الله الأحرق، لويس مارتن.

خط الهجوم: إدميلسون، محمد مونتاري، المعز علي، ميشيل أولونجا، مبارك حمزة، دودو.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من تلك المباراة، العملاق البافاري بايرن ميونخ – بطل أوروبا – في دور نصف النهائي من البطولة.