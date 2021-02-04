حصاد اليوم.. أخبار لم تراها بسبب مباراة الأهلي والدحيل

شهدت الساحة الرياضية صباح اليوم، الكثير من الأخبار المحلية والعالمية بجانب المباراة المرتقبة بين الأهلي والدحيل ضمن منافسات كأس العالم للأندية، المقامة حاليا بالعاصمة القطرية، الدوحة، في الفترة من اليوم وحتي الـ11 من فبراير الجاري.

تأتى علي قائمة أخبار اليوم، تكريم محمد صلاح بجانب حقيقة خبر إقالة المدير الفني لبيراميدز، بجانب تأجيل مباراة المصري بسبب مباريات إفريقيا.

تكريم محمد صلاح

يشهد إحتفال الإتحاد المصري لكرة القدم تخصيص درع خاص لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي في مئوية اتحاد الكرة المصري المقرر لها يوم 3 ديسمبر، حيث يعد صلاح أهم محترفي مصر في الوقت الحالي واستطاع التتويج بالعديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية.

إقالة المدير الفني لبيراميدز

نفى هاني سعيد، مدير الكرة بنادي بيراميدز خبر إقالة أروابارينا، مؤكدا أن تلك الأخبار غير صحيحة، كما أنه لا توجد نية لرحيل المدرب الأرجنتيني في الوقت الحالى.

تأجيل مباراة بيراميدز والمصري بسبب أفريقيا

أعلن الإتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة المصري وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز ضمن منافسات الجولة القادمة، يأتى هذا بسبب خوض الفريق السماوي مواجهة هامة مع اسينج كلوب بطل كوت ديفوار في ذهاب دور الملحق من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

سموحة يجدد عقد المدير الفني

أعلن محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عبر صفحته الشخصيه علي الفيس بوك عن تمديد التعاقد مع أحمد سامي، المدير الفني للفريق لمدة موسم أخر.

رئيس جالطة سراي يشيد بمصطفي محمد

أشاد مصطفى جنكيز، رئيس جالطة سراي، باللاعب مصطفي محمد، لاعب الزمالك السابق.

كشف رئيس جالطة سراي عن سبب التعاقد مع مصطفي محمد : "رأسية قد ذكرتنا جميعًا بما كان يفعله أسطورة النادي، ميتن أوكتاي.

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وواصل تصريحاته: "مصطفى محمد كان يريد الانتقال إلينا، وهنا انقسمت الآراء إلى قسمين في مصر، وأشكر اللاعب لأنه أصر علي الإنتقال للنادي".

الزمالك يرسل مصالحة أتشيمبونج

أكد مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام إدارة الفارس الأبيض بإرسال المصالحة التي وقع عليها وكيل الغاني أشيمبونج ، إلي اتحاد الكرة والاتحاد الدولى لكرة القدم.

يحيي خالد يواجه برشلونة

يقود يحيي خالد، المحترف المصري ضمن صفوف الفريق المجري، في أول مباراة مع ناديه بعد كأس العالم لكرة اليد رفقة منتخب مصر، ويخوض اللقاء أمام برشلونة الإسباني.