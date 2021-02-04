هالة زايد: امتحان للأطباء للحصول على رخصة المهنة لأول مرة في تاريخ الطب بمصر

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، أنه لأول مرة في تاريخ الطب بمصر سيتم عقد امتحان موحد للأطباء حديثي التخرج للحصول علي رخصة مزاولة المهنة.

وأكدت خلال إلقاء بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الطبيب سيعاد ترخيصه كل 5 سنوات.

هالة زايد: منظومة الاختبارات ستكون إلكترونية

وأوضحت هالة زايد، وزيرة الصحة، أن منظومة الاختبارات ستكون إلكترونية بالتعاون مع بنك المعرفة، موضحة أنه تم تصميم 40 امتحانًا للتدريب منذ شهر أكتوبر الماضي، بواقع 10 امتحانات شهريا لمدة 4 شهور للتدريب علي الامتحانات، وكما تم عمل امتحانات تجريبية لاختبار قدرة النظام علي الدخول كل الأطباء في نفس الوقت.

وكشفت وزير الصحة، هالة زايد، أن نسبة التسجيل في الامتحان كانت 99.9%، مشيرة إلي أن الامتحان سيكون 100 سؤال صح وخطأ.

وقالت وزيرة الصحة، هالة زايد:" الطالب له الحق دخول الامتحان ثلاث مرات، في حالة عدم النجاح في أيا منهم سيكون الطبيب ملزم بخوض 6 شهور إضافية امتياز وذلك بعد خوض الامتحان، ولن نسمح أن يمد الطبيب يده علي المريض دون التأكد من كفاءته.