الصحة السعودية تعلن تسجيل 303 حالة إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 303 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، (كوفيد-19)، اليوم الخميس الموافق 22 جماد ثاني 1442هـ، و4 فبراير 2021.

أخر احصائية لفيروس كورونا في السعودية

ونشرت وزارة الصحة أخر إحصائيات عن فيروس كورونا في السعودية اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، والتي جاءت كالتالي:

تسجيل 3 حالات وفيات ، وتسجيل 297 حالة تعافي، وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المتعافية (360,697) حالة، وإجمالي الإصابات 369.248 حالة، وتم تسجيل إجمالي عدد الوفيات 6.389 حالة وفاة.

عدد الحالات الحرجة جراء فيروس كورونا في السعودية



كما كشفت وزارة الصحة السعودية عن وجود 2.162 حالة نشطة بفيروس كورونا منها 395 حالة حرجة.

يذكر أن المملكة العربية السعودية علقت رحلاتها الجوية الخارجية مع 20 دولة لمواجهة فيروس كورونا، وهم "الأرجنتين، الإمارات العربية المتحدة، ألمانيا، والولايات المتحدة، إندونيسيا، وإيرلندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل الاتحادية، البرتغال، المملكة المتحدة، تركيا، جنوب أفريقيا، السويد، سويسرا، فرنسا، لبنان، مصر، الهند، واليابان" ويضم القرار أيضًا القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول السابقة خلال الـ 14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى الأراضي السعودية.

السعودية تعلق دخول 20 دولة من بينها مصر بسبب فيروس كورونا



كما قامت بتشديد الإجراءات الاحترازية داخليًا للحد من انتشار الفيروس بالتزامن مع انتشار الموجة الثانية وانتشار سلالات جديدة أكثر فتكًا من "كوفيد-19"، مثل غلق دور العرض السينمائي وتعليق الأنشطة الترفيهية، بجانب اكتفاء المطاعم على الطلبات الخارجية فقط، ومنع الاجتماعات وغيرها من الاجراءات لمواجهة فيروس كورونا الذي لا يزال ينتشر بدول العالم المختلف دون وجود لقاح رادع له بشكل نهائي.

