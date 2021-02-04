صور.. تضامن الإسكندرية تكشف حقيقة نقص الأطعمة بدار الهنا للمسنات

جدة - نرمين السيد - نفت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى عن وجود عجز فى الأطعمة والمأكولات بدار "الهنا" بمنطقة زيزينيا، لرعاية السيدات المسنات غير القادرات.





وأجرت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، جولة مفاجئة، اليوم الخميس، لدار الهنا، رصدت خلالها تواجد وجود كميات كبيرة من الأطعمة داخل الثلاجات بمختلف أنواعها. وطالبت وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسكندرية، مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى بتحرى الدقة، وتقصى الحقيقة من الجهة المعنية، قبل نشر أى أخبار من شأنها إثارة البلبلة، مؤكدة أن نزيلات الدار، يتلقين كافة أنواع الرعاية وتوافر الأطعمة وكافة الخدمات. كان نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تداولوا منشورات على نطاق واسع تحت عنوان "نداء عاجل جدا"، تفيد وجود عجز فى الأطعمة بدار الهنا لرعاية المسنات، وتطالب المواطنين بسرعة التبرع.

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