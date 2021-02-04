هالة زايد: فخورة بكل العاملين بالقطاع الصحى 

جدة - نرمين السيد - وقالت زايد فى كلمتها اليوم الخميس، أمام الجلسة العامة للبرلمان: "كل منا له قريب يعمل فى القطاع الصحى، وأدعوكم أن تفخروا بهم مثلما أنا فخورة بهم جدًا"، مشيرة إلى أن فيروس كورونا يعد أقسى أزمة صحية واجهت العالم خلال المائة عام الأخيرة.
وواصلت الوزيرة حديثها بالقول: "اشتغلنا بكل قلب وجدعنة وإنسانية 100%"، مشيرة إلى أن دول العالم لجأت إلى إغلاق كامل وسط إجراءات مشددة فى كل مكان، كما أن مصر لجأت لتحقيق التوازن بما يحقق المصلحة العامة.
واستعرضت الوزيرة أمام البرلمان، جهود عودة المصريين من ووهان الصينية التى ظهر فيها فيروس كورونا، وكذلك خطة تجهيز المستشفيات لاستقبال المصابين بفيروس كورونا.
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