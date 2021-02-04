رئيس الوزراء يستعرض خطط تطوير صناعة الزيوت

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعاً استعرض فيه خطط تطوير صناعة الزيوت، وذلك بحضور كل من الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة.





وأكد مدبولى أن هذا الملف مُهم للغاية، ولا سيما فى ضوء حجم الاستيراد الكبير من الزيوت، مضيفا أن الحكومة تعمل حالياً على تغطية أكبر قدر من احتياجاتنا منها، وذلك فى ظل التوجه العام للدولة للعمل على خفض فاتورة الاستيراد.

وقدم وزير التموين خلال الاجتماع عرضاً مفصلاً عن الوضع القائم لشركات ومصانع الزيوت، وهى: "الإسكندرية للزيوت والصابون، وطنطا للزيوت والصابون والمياه الطبيعية، وأبو الهول للزيوت والمنظفات -الملح والصودا سابقاً-، والنيل للزيوت والمنظفات، والمصرية للنشا والخميرة والمنظفات".

ولفت إلى أن النشاط الرئيسى لمجموعة الشركات، فيما عدا الشركة المصرية للنشا والخميرة والمنظفات، يتمثل فى إنتاج زيت الطعام، ويشمل ذلك عمليات التكرير بشكل أساسى، بالإضافة إلى بعض عمليات عصر البذور الزيتية، وتمتلك الشركات الأربع المنتجة للزيوت طاقة تكرير لزيت الطعام تبلغ نحو 1300 طن/يوم بطاقة شهرية يبلغ نحو 40 ألف طن/شهر زيت مكرر، وتغطى 80% من احتياجات المنظومة التموينية.

كما قدم وزير التموين تقريرًا فنيًا حول حالة الآلات والمعدات المتوافرة بهذه الشركات، وكذلك الحصة السوقية لها والدراسة التسويقية التى تم إعدادها فى هذا الشأن، إلى جانب عرض شبكة التوزيع الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، متناولًا فى هذا الصدد أيضا مدى ملاءمة الآلات للتقدم التكنولوجى فى مجال إنتاج الزيوت، وكذلك حجم الكوادر والعمالة الفنية المدربة، والمؤهلة لمواكبة أحدث خطوط الإنتاج فى هذه المجالات.

وطرح الوزير بعض التصورات والبدائل المقترحة لتطوير الشركات العاملة فى مجال الزيوت، بهدف تطوير بعض العمليات الصناعية الحالية بها، أو إنشاء وحدات صناعية جديدة، أو إجراء تطوير شامل يحقق كل الأهداف التنافسية والتكنولوجية واللوجيستية، مؤكدا أن معايير الاختيار من بين البدائل المطروحة يرتكز على عقد عدد من الاجتماعات مع خبراء الصناعات الرئيسية والتى تتمثل فى الزيوت، والمنظفات، والأعلاف، وعقد اجتماعات أخرى مع لجنة التطوير حتى يتم التقارب بين توجهات الفريق الاستشارى ورؤية الشركة القابضة، مع تحديد المميزات والعيوب الرئيسية لكل بديل، فضلا عن تحديد معايير للتقييم والاختيار بين البدائل، وتقدير وزن نسبى لأولوية كل معيار.

كما أكد الدكتور على مصيلحى أنه يتم التنسيق مع وزارة الزراعة، من أجل العمل على زيادة رقعة المساحات المزروعة بمحصولى عباد الشمس وفول الصويا.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أن دور جهاز الخدمة الوطنية يتحدد فى إقامة شراكة مع وزارة التموين لتشغيل المصانع الجديدة التى من المقرر إنشاؤها، وما يتعلق بالمساحات المطلوب زراعتها من محصولى عباد الشمس، وفول الصويا.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم مناقشة نتائج هذه الدراسات المهمة التى تناولت جميع القطاعات فى مجال الزيوت والمنظفات، حتى يتسنى الإسراع بتحديد موقف تطوير تلك الشركات والمصانع الجديدة التى يمكن إنشاؤها، سعيا لتعظيم الاستفادة منها، وتلبية احتياجات السوق المحلية من إنتاجها، وسد الفجوة الاستيرادية.