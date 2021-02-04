صور.. وزير النقل يتفقد مشروع إنشاء إزدواج طريق كفر الشيخ دسوق

جدة - نرمين السيد - واصل المهندس كامل الوزير، وزير النقل جولاته التفقدية، اليوم الخميس، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية التى تنفذها وزارة النقل فى عدد من محافظات الدلتا والوجه البحرى.





وتفقد وزير النقل يرافقه جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، مشروع إنشاء إزدواج طريق "كفر الشيخ / دسوق" مرحلة أولى بطول 10 كم، وبتكلفة مليار و26 مليون جنيه.

ويشمل المشروع أعمال إنشاء طريق مزدوج بعرض 11.25م وطبان مرصوف بعرض 1 م لكل اتجاه بعدد 3 حارات، وكذلك إنشاء 12 كوبرى علوى، واستكمال كوبرى قائم وإنشاء 9 أنفاق، بالإضافة إلى أعمال الحمايات.

وأكد الوزير على ضرورة تكثيف الأعمال، للانتهاء من هذا المشروع قبل 30 يونيو 2021، خاصة مع أهمية المشروع الذى يدخل ضمن المحور العرضى "أنفاق 3 يوليو / المنصورة/ المحلة / كفر الشيخ / دسوق / دمنهور/ جانكليس / طريق إسكندرية الصحراوى"، بطول 250 كيلو مترا، والمخطط تنفيذه على مراحل، ضمن المخطط العام لوزارة النقل، لإنشاء شبكة من المحاور العرضية، لتسهيل حركة تنقل المواطنين وحركة التجارة بين المحافظات.

كما وجه الوزير مسؤولى هيئة السكك الحديدية، بزيادة رحلتين يوميا للقطارات من القاهرة إلى كفر الشيخ والعكس صباحا وعصرا، لتقليل كثافة الركاب وتسهيل تنقلاتهم، وعودتهم من وإلى كفر الشيخ.