النشرة المرورية : غلق طريق الزعفرانة- العين السخنة .. وتحويلات بصقر قريش

جدة - نرمين السيد - قال محمد صابر، محرر الشئون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، إن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود مرزوق، خصصت خط الإغاثة 01221110000؛ لتلقى شكاوى المواطنين واستقبال الحالات الطارئة، والاستفسار عن الحالة المرورية.





وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، تقديم الإعلامى محمد نشأت أنه تم فتح طريق طابا بنطاق محافظة جنوب سيناء، وغلق طريق الزعفرانة- العين السخنة من قبل إدارة مرور السويس؛ بسبب وجود سيول، وتحويل حركة السيارات إلى طريق الجلالة.

ونصح صابر قائدى المركبات، بضرورة توخى الحيطة والحذر، بسبب اضطراب الحالة الجوية، مشددا على ضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات الإدارة العامة للمرور حفاظا على سلامتهم، ومنها السير بسرعة منخفضة والتحكم بعجلة القيادة ومضاعفة مسافة الأمان بين السيارات، وتفادى الاستخدام المفاجئ للفرامل، وقبل بدء الرحلة تفقد حالة السيارة جيدا.

وتابع صابر أنه فى نطاق محافظات الوجه البحرى، توجد بعض الأحجام فى محور أبو قير، وعند منطقة محرم بك بمحور قناة السويس فى محافظة الإسكندرية.

وأشار صابر إلى أنه أعلى الطريق الدائرى، توجد بعض الأحجام بمناطق الأعمال بالمنيب، للقادم من المريوطية ومتجه إلى الكنيسة، مشيرا إلى وجود سيولة مرورية بمحور 26 يوليو.

وأوضح صابر، أن كافة المحاور والطرق الداخلية بمحافظة الجيزة، تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، عدا بعض الأحجام فى شارع الجامعة للقادم من الدقى ومتجه لفيصل والهرم، ناصحا باستخدام شارع مراد، أو شارع السودان.

وألمح صابر إلى انتشار الخدمات المرورية، فى شوارع ومحاور الجيزة، وذلك تنفيذا لتعليمات مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، الذى أكد على نشر الخدمات؛ لاستعياب أكبر قدر من حركة السيارات خلال فترة الذورة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، نصح صابر بتجنب منطقة الأعمال بصلاح سالم عند محور الفردوس؛ ناصحا بسلوك محور النصر، وكذلك وجود بعض الأحجام أعلى كوبرى الفنجرى للقادم من مناطق مدينة نصر ومتجه إلى الحدائق والزاوية، ناصحا باستخدام المسطح الأرضى بشارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

ونوه صابر، على تجنب استخدام كوبرى أكتوبر ناصحا باستخدام كبارى: "الجلاء، الجامعة، عباس والساحل" لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

ولفت صابر، إلى أن طريق الكورنيش يكون أفضل من محور الأوتوستراد، بسبب الأعمال، والتحويلات المرورية عند منطقة صقر قريش.