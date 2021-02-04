عاجل .. وزيرة الصحة : مصر استقبلت اليوم الدفعة الثالثة من اللقاح الصينى

جدة - نرمين السيد - وأشارت فى كلمتها أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الخميس، إلى أن مصر استقبلت اليوم الدفعة الثالثة من اللقاح الصينى التى تم التعاقد عليها، ونعد أول دولة إفريقية تحصل عليه، وأعلنت أنه تم الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية، مؤكدة الحرص التام على وصول اللقاح لكل المصريين.

وكشفت عن تفاصيل مبادرة توفير "100 مليون" جرعة لقاح لمصر تتناول كل التعاقدات لوصول اللقاح لكل الشعب المصرى.

وحرصت الوزيرة على عرض صور العقود على شاشة القاعة الرئيسية لمجلس النواب، التى وقعتها مصر مع العديد من الجهات الدولية والشركات لشراء لقاحات كورونا.

وقالت زايد:"نحمد الله كل الفرق والوفود التى شاركت فى بطولة كأس العالم لليد عادت إلى بلادها بصفر إصابات كورونا".

وأوضحت أن مصر نجحت بعلاقاتها الدولية فى إبرام اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا خلال 2021، على الرغم من التحدى الذى تواجه الدول فى إنتاج اللقاحات.