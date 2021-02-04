المركز الأرثوذكسى ينعى الدكتور جورج بباوى 

جدة - نرمين السيد - وجاء فى نص النعى "على رجاء القيامة رقد فى الرب الدكتور جورج حبيب بباوى، اللاهوتى والعالم القبطى عن عمر يناهز 83 عامًا".

وأضاف المركز "وقد ساهم الدكتور بباوى فى ترجمة بعض أعمال آباء الكنيسة المنشورة فى الإصدارات المبكرة للمركز الأرثوذكسى للدراسات الآبائية، عندما كان أستاذًا بالكلية الإكليريكية".

وتابع "وأسرة المركز وعلى رأسها الدكتور نصحى عبد الشهيد والأساتذة الباحثين، تتقدم بخالص العزاء لأسرة الدكتور جورج حبيب بباوى وإلى كل محبيه وتلاميذه، ونصلى لأجل نياح روحه الطاهرة فى أحضان القديسين".