رانيا أبوالخير أمينا للأمانة المركزية لحقوق الإنسان بحزب حماة الوطن

جدة - نرمين السيد - أصدر الفريق جلال الهريدى، رئيس حزب حماة الوطن، اليوم الخميس، قرارا بتعيين الدكتورة رانيا حشمت أبوالخير الكاتبة والباحثة السياسية، فى منصب أمين أمانة حقوق الإنسان بالحزب، فى إطار خطة الحزب لدعم الشباب وحصولهم على أعلى المناصب داخل الحزب والمشاركة فى اتخاذ القرار، وفى إطار سعى الحزب لضم الكفاءات.





وأوضح الحزب فى بيانه، أن تعيين رانيا حشمت يأتى إيمانا بأن الشباب قادم لخلق فكر سياسى جديد، وتوازيا مع مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتمكين الشباب المناصب السياسية ليكون دورة أكثر فاعلية. وأوضح الحزب أنه سيشهد خلال الفترة المقبلة تعيين عدد كبير من الشباب والمرأة، إيمانا بفكر الشباب وضخ دماء جديدة، وتفعيل دور المرأة فى الحياة السياسية، والتفاعل على الأرض، من أجل إعلاء كيان حماة الوطن.

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