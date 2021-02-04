إغلاق طريق الزعفرانة اتجاه السخنة وتحويل المركبات لـ الجلالة بسبب السيول

أغلقت إدارة مرور السويس، طريق الزعفرانة اتجاه العين السخنة بسبب السيول، وتم تحويل حركة المرور لطريق الجلالة الجديد، وتم التنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وكانت إدارة المرور أغلقت صباح اليوم 3 محاور مرورية اخرى، منها طريق فيران وطابا وكذلك الاتجاه القادم من شرم الشيخ اتجاة النفق وتحويله الي الطريق القديم حتي مدنية طور سيناء ثم العودة للطريق الجديد بسبب وجود سيول منعا لوقوع اى حوادث مرورية، وتهيب إدارة المرور التزام السائقين بتعليمات المرور حرصا على سلامتهم.