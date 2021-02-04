الاحوال_الجويه يتصدر تويتر.. ومغردون: اللهم نسألك خيرها

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد مع يوم غد الجمعة، استمرار حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تستمر ذروة حالة التقلبات الجوية، موضحة أن اليوم وغدا ذروة التقلبات الجوية.

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج الاحوال_الجويه ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .