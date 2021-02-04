نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتشار سيارات الكسح في شوارع محافظات القناة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، واستمرار انتشار سيارات شفط المياه و" الفاكيوم والنافوري"، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة، بأماكن التمركز في الشوارع وميادين محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك استعدادا لطقس السيئ وتجمعات مياه الأمطار.

وأكد اللواء عصمت، على متابعته المستمرة على مدار الساعة مع رؤساء قطاعات محافظات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مراحل أعمال شفط مياه الأمطار من الأماكن المنخفضة، التي امتلأت بالمياه، مشيرا إلى جاهزية جميع محطات الصرف الصحي من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها، من خلال حرص الشركة على التعامل مع الأوضاع غير المستقرة لحالة الطقس، وتوفير كل الإمكانيات، والمعدات بهدف الانتهاء منها في فترة زمنية وجيزة لخدمة مواطني إقليم القناة.

وأشار رئيس مياه القناة، أن الشركة بدأت في وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير وتسليك جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وتطهير جميع شنايش وبالوعات الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق طوارئ من مهندسي وفنيي ومشرفي وعمال الشركة؛ تم تدريبهم على كيفية التعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة من أمطار وسيول.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي أحداث طارئة أثناء فصل الشتاء والتعامل معها بشكل فوري، خاصة ما يتعلق بمياه الأمطار أو السيول واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.