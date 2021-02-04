نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الصحة تعد النواب بعقد جلسة كبيرة للحوار حول آلية التعامل مع مستشفيات التكامل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الاستماع إلى بيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذي عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

وكشفت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، عن حلول مبتكرة للاستفادة من مستشفيات التكامل التي وصفتها بأنها "صداع كبير جدا"، مشيرة إلى أن هناك مقترحات بالاستفادة من هذه المباني لصالح مراكز للتنمية الأسرية والصحة، بما يساهم في توفير فرص عمل للمرأة المصرية من خلال أعمال يمكن الاستفادة منها.

وقالت الوزيرة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تعقيبا على مطالبات النواب والتي طالب بعضهم بإدخالها ضمن منظومة التأمين الصحي، "إن المستشفيات التي ستدخل التأمين الصحي لها "أكواد" والمباني التي ستصلح من مستشفيات التكامل ستدخل المنظومة، إلا أن هناك مباني أخري لن تصلح بقولها: تعلمون أن هذه المباني موجودة منذ عشرات السنين ولم تعمل لعدم مطابقتها أي معايير انشائية، وتتراوح أحجامها ما بين العمارات إلي المباني الكبرى.

ووعدت هالة زايد، أعضاء المجلس بعقد جلسة كبيرة للحوار حول آلية التعامل مع مستشفيات التكامل، وعرض كافة الحلول المطروحة، بقوله: جميع الأمور مطروحة للنقاش، وسيتم التنسيق مع النواب، ونرجو أن نجد لهذه المستشفيات حل حلال الدورة البرلمانية الحالية".

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن هناك مستشفيات التكامل، دائما نلام عليها، بقولها: رايحين جايين نلام عليها، وأنتم أكثر".

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

