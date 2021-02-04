وزيرة الصحة تعلن عقد امتحان موحد للأطباء للحصول على رخصة مزاولة المهنة

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الخميس، الاستماع إلى بيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة "مصر تنطلق"، والذي عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذي يتضمن خطة عمل من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، أنه لأول مرة في تاريخ الطب بمصر سيتم عقد امتحان موحد للأطباء حديثي التخرج للحصول على رخصة مزاولة المهنة.

وأكدت "زايد" خلال إلقاء بيانها أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن الطبيب سيعاد ترخيصه كل 5 سنوات، موضحة أن منظومة الاختبارات ستكون إلكترونية بالتعاون مع بنك المعرفة، مشيرة إلى أنه تم تصميم 40 امتحانًا للتدريب منذ شهر أكتوبر الماضي، بواقع 10 امتحانات شهريًا لمدة 4 شهور للتدريب علي الامتحانات، كما تم عمل امتحانات تجريبية لاختبار قدرة النظام علي الدخول كل الأطباء في نفس الوقت.

وكشفت وزيرة الصحة والسكان، أن نسبة التسجيل في الامتحان كانت 99.9%، مشيرة إلى أن الامتحان سيكون 100 سؤال صح وخطأ.

وقالت وزيرة الصحة: الطالب له الحق دخول الامتحان ثلاث مرات، في حالة عدم النجاح في أيا منهم سيكون الطبيب ملزم بخوض 6 شهور إضافية امتياز وذلك بعد خوض الامتحان، ولن نسمح أن يمد الطبيب يده علي المريض دون التأكد من كفاءته.

وكان مجلس النواب قد وافق في وقت سابق خلال جلسته العامة، على قرار اللجنة العامة باستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوزراء، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج الحكومي، عملًا بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية، وذلك بعد أن تبين وجود سلبيات وقصور في تنفيذ الحكومة لبرنامجها وذلك في ضوء التقرير الذي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب عن تنفيذ برنامجها خلال العامين الأخيرين.

