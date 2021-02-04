داليا السعداوى تتقدم بطلب إحاطه ضد مشروع " عين القاهرة " وتكشف لـ دوت الخليج التفاصيل

تقدمت النائبة داليا السعدني، عضو مجلس النواب، وعضو لجنه الإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان، بطلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء، ووزيري التنمية المحلية، والثقافة، حول مشروع «عين القاهرة» الكائن بمنطقة الزمالك الذي تم تدشينه فى يناير الماضي بحضور محافظ القاهرة ووزير السياحة والآثار.



داليا السعدني لـ دوت الخليج

واشارت النائبة داليا السعدني فى تصريحات لـ دوت الخليج، إن هناك جهتين فقط لهم الحق فى إصدار تراخيص مشروع " عين القاهرة " وهم وزارة التنمية المحلية ووزارة الثقافة والممثلة فى جهاز التنسيق الحضاري كاشفة عن ان الطرفين او الجهتين ليس لديهم اي معلومات او دراسات او بيانات لاستخراج تراخيص المشروع والموافقة عليه , متسائلة كيف لوزير الاثار ومحافظ القاهرة ان يقوما بتدشين مشروع جاري دراسته ؟.

وقالت عضو مجلس النواب، داليا السعدني:" فوجئت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بهذا المشروع الكارثي، وهو ما دفعني لتقديم طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء وزيرة الثقافة ووزير التنمية المحلية، لمعرفة لماذا تم اختيار هذا المكان، وما هي الموافقات التي حصل عليها المشروع رغم أن المشروع لم يحصل على موافقات من الجهات المعنية المذكورة، مشيرة إلى انه لا توجد دراسات بيئية لهذا المشروع، خاصة وأن الشركة التى ستنفذ المشروع تتحدث عن زخم يصل ل 2 مليون سائح، فكيف سيتم استيعابهم.

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وأكدت عضو مجلس النواب، داليا السعدنى، إلى أن هناك أماكن أخرى قد ينجح فيها هذا المشروع مثل منطقة المتحف المصري الجديد، وبعيدا عن هذا المكان في الزمالك والذي يجاوره على بعد 200 متر برج القاهرة والذي نستفاد منه سياحيا مؤكده على أن اختيار الحديقة الآثرية المدرجة كآثار بمنطقة الزمالك، اختيار خاطئ، ويشوه منطقة الزمالك، ويؤثر على تراثها المعماري.